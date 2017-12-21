HÜRRİYET ÜNLÜ SPOR YAZARI ALİ ECE'Yİ TELEFONLA KOVDU!
Hürriyet gazetesi spor yazarlarından Ali Ece'nin yazılarına son verdi. Ece, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında yazılarına 'tasarruf' gerekçesiyle son verildiğini söyledi.
Spor yazarı Ali Ece, Hürriyet gazetesindeki işine son verildiğini açıkladı. Ece, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürriyet'ten arayıp 'Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız' dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!" ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI ÖZKÖK'E KÖŞESİNDEN CEVAP VERMİŞTİ
Ece, gazetenin yazarlarından Ertuğrul Özkök'ün "Basın tribününde kaç Boğaziçi'li, kaç ODTÜ'lü var?" yönelik ifadelerine yine Hürriyet'teki köşesinden cevap vermiş, "Kızdığınız muhabirlerin çoğu, L'Equipe, Guardian vs için çalışıp en az Sorbonne veya Oxford mezunları kadar kaliteli iş çıkarabilecek kapasitedeler. Önce ülkemizi 'Tek derdimiz reyting' popüler kültür sultasından kurtarıp kaliteli işlere değer vermemiz gerekiyor" şeklinde cevap vermişti.
Kaynak: haberinburada
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