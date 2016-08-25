ABD, İran güvenlik botlarının Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini taciz ettiğini duyurdu



ABD, İran'a ait dört güvenlik botunun Basra Körfezi'nde bir ABD savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı.



ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarına ait dört güvenlik botunun güdümlü roket yok edici USS Nitze savaş gemisine yüksek hızla ve tehlikeli şekilde yaklaştığını söyledi.



Savaş gemisinden botlara uyarı için 10 kez havaya ateş açıldığını ve uyarı alarmı çalındığını belirten yetkili, Nitze'nin İran botlarıyla telsiz üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.