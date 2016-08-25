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hürmüz boğazında iran-abd gerginliği

HÜRMÜZ BOĞAZINDA İRAN-ABD GERGİNLİĞİ

ABD, İran güvenlik botlarının Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini taciz ettiğini duyurdu

Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:43
Puan Ver : Hürmüz Boğazında İran-Abd Gerginliği(0/10)


ABD, İran'a ait dört güvenlik botunun Basra Körfezi'nde bir ABD savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı.



ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran Devrim Muhafızlarına ait dört güvenlik botunun güdümlü roket yok edici USS Nitze savaş gemisine yüksek hızla ve tehlikeli şekilde yaklaştığını söyledi.



Savaş gemisinden botlara uyarı için 10 kez havaya ateş açıldığını ve uyarı alarmı çalındığını belirten yetkili, Nitze'nin İran botlarıyla telsiz üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.








Etiketler: Hürmüz  Boğazında  İran-Abd  Gerginliği    haber

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