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Hurdaya Dönen Lüks Araçta İki Çocuğunu Kaybetti: Uyumasaydım Olmazdı

HURDAYA DÖNEN LÜKS ARAÇTA İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ: UYUMASAYDIM OLMAZDI

Düzce TEM Otoyolu'nda, 5 kişilik bir ailenin içinde bulunduğu lüks araç kaza geçirdi. Kazada iki çocuğunu kaybeden acılı sürücü, "Uyumasaydım olmazdı" diye feryat etti.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Hurdaya Dönen Lüks Araçta İki Çocuğunu Kaybetti: Uyumasaydım Olmazdı(5/10)1

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde gece meydana gelen kazada lüks araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE HASAR ALAN ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI

Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hafız Fındık idaresindeki 34 PR 5576 plakalı lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ tarafından hasar aldıktan sonra, orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak durdu. Kazada, 15 yaşındaki Zeynep Fındık olay yerinde, 7 yaşındaki Muhammed Fındık ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, AİLENİN DİĞER FERTLERİ YARALI

Aracı kullanan baba Hafız Fındık, anne Gülseren Fındık, çocuklardan Hamza Fındık hafif yaralanarak ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"UYUMASAYDIM OLMAZDI"

Hafız Fındık'ın, hastaneye kaldırıldığı sırada "Uyumasaydım olmazdı" diye yakındığı öne sürüldü. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu araştırırken,olay yeri incelemesinin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldı. Ekipler, aracın bariyerlere sol taraftan çarpmasına rağmen, sağ taraftaki ağır hasara neyin sebep olduğuna anlam veremedi. Kaza sebebi yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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