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hurdaya 10 yılda 68 milyar dolar ödedik

HURDAYA 10 YILDA 68 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK

Türkiye son 10 yılda 68 milyar milyar dolarlık hurda ithalatı yaptı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 14:25
Puan Ver : Hurdaya 10 Yılda 68 Milyar Dolar Ödedik(0/10)


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl ortalama 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ithal ediyoruz. Son 10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik" dedi.



Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması amacıyla acilen geri dönüşüm strateji planının hazırlanması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Geri dönüşüm stratejisi hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de çevre kirliliği azalacak” şeklinde konuştu.



Yerli sanayinin en büyük girdilerinin başında demir-çelik hurdasının geldiğini belirten Palandöken “Her yıl ortalama 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ithal ediyoruz. Son 10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik. Sanayi envanterinin yanında hurda envanteri yaparsak, ithalatımız ve cari açığımız azalır, sanayicinin hammadde ihtiyacı karşılanır ve çevre kirliliği azalır” diye konuştu.








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