HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN ÜZÜCÜ HABER...
Bir süredir akciğerlerinden rahatsız olan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'e akciğer kanseri teşhisi konuldu.
ABD'de bulunan ünlü sanatçıya, teşhisinin hemen ardından ameliyat kararı alındı.
Bugün ameliyat olacak olan ünlü sanatçı sevenlerinden dua istedi....
'Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun'
kaynak:hürriyet
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