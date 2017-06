Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiği ABDnin New York şehrinde akciğer ameliyatı olmasının ardından Türkiye'ye döneceğini açıkladı.



Mayıs ayında New York'ta akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi sürecinden geçen Koçyiğit, Cuma günü Türkiye'ye geliyor. Oyuncu eşi Selim Soydan ile 15 Haziran Perşembe günü New York'tan saat 12.15 uçağıyla hareket edecek ve cuma günü Atatürk Havalimanı'na inecek.







Hülya Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Nihayet bu günleri gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Cennet vatanıma ve sevdiklerime bir an önce kavuşabilmemin heyecanı içindeyim. Korku dolu günler geride kaldı. Şimdi hayata daha olumlu düşüncelerle sımsıkı sarılacağım. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.







kaynak:haber7