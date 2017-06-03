Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

hülya koçyiğit'ten müjdeli haber

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN MÜJDELİ HABER

Amerika New York'ta 22 Mayıs'ta akciğer ameliyatı geçiren Hülya Koçyiğit, hastaneden taburcu oldu.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:08
Puan Ver : Hülya Koçyiğit'ten Müjdeli Haber(6/10)7


Akciğer kanseri teşhisiyle ameliyat masasına yatan ve ciğerinin üçte biri alınan Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesaplarından taburcu olduğunu duyurdu.



Usta sanatçı, eşi Selim Soydan'ın da yer aldığı fotoğraf karesini paylaşarak, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. En sonunda taburcu olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sevincime, üzüntüme ortak olan, beni bu zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler. Var olun. Bu süreçte ‘Ablam, annem, teyzem, anneannem, komşum, çocukluğum' diye hitap ettiniz bana. Annenizle benim için dua ettiğinizi yazdınız, çocuğunuzla az evvel izlemiş olduğunuz filmimden bahsettiniz paylaşımlarınızda. 'Kınalı Yapıncak', 'Aliye öğretmen', 'Mürvet Ebe' ve daha niceleri ile seslendiniz. Hepsinin ortak paydasında ‘ailemden birisin' dediniz bana. Beni o kadar mutlu ettiniz ki... Bu süreci sayenizde güzel hatırlayacağım. Hep söylediğim gibi 'sevgi her şeyin ilacıdır.' Sevginizle bu gücü bana verdiğiniz için hepinize minnettarım. Buradan bu güç ile çıkıyorum, bilin istedim. İçten sevgilerimle."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hülya  Koçyiğit  Ten  Müjdeli  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER