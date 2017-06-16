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hülya koçyiğit türkiye'ye döndü

HÜLYA KOÇYİĞİT TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

New York'ta mayıs ayında akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye'ye döndü.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:08
Puan Ver : Hülya Koçyiğit Türkiye'ye Döndü(7/10)7


Eşi Selim Soydan ile birlikte bu gün saat 05.00 sıralarında THY'nın tarifeli seferiyle New York'tan İstanbul'a gelen Koçyiğit'i Atatürk Havalimanı VIP Salonunda menajeri çiçeklerle karşıladı.



ABD'de hastalığı ile ilgili yaşadığı süreç hakkında basın mensuplarına bilgi veren Koçyiğit, “İnanamıyorum. Ülkeme döndüğümü için mutluyum. Mübarek Ramazan gününde Türk halkı namazında niyazında benim için dua etti. Şifa dilekleri yolladı. Beni çok mutlu etti. Bana güç kattı. Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Çok şükür bugün sağlıkla ülkeme döndüm.Bir iki ay nekahat dönemim olacak. . Normal yaşam için bünyem hazır değil. Önemli bir ameliyat geçirdim. Tesadüfen kansere rastlandı” dedi



Yaşadığı süreci detayları ile anlatan Koçyiğit, “ Baştan anlatayım. : Bir kaza geçirdim. Geçirdiği kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım göğüs kanseri ameliyat olmak için Amerika'daydı. Israrla bir röntgen çektirelim dedi. Röntgende Evet omurgamda bir kırık ama akciğerimde bir nodül tespit edildi.2 yıldır bu takip edilmekte. Bu seferde normal rutin muayenene gittim. Ne yazık ki o nodülün yanında hiç umulmadık beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi. Acil ameliyat girdim. Öncesinde biyopsi yaptılar. Biyopside teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülün bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Çok şükür başarılı bir ameliyat. Çok şükür ülkeme döndüm İlk defa bu kadar uzak kalıyorum . 40 gündür yurtdışındayım” dedi



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hülya  Koçyiğit  Türkiye  Ye  Döndü    haber

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