

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan hülya koçyiğit, yakalandığı akciğer kanseri sonrası tedavi için Amerika'ya gitmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Koçyiğit, ameliyat sonrası birkaç hafta süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye dönmüştü.







EN BÜYÜK DESTEĞİ



Ünlü sanatçı, yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Selim Soydan ile yürüyüşlere başladı. Koçyiğit, sağlık durumuyla ilgili Instagram sayfasında bilgi verdi: 'Çok sevgili hayat arkadaşım Selim ile İstanbul'da yürüyüşlere başladık. Sevginin iyileştirici gücüyle her geçen gün daha iyi olacağımı bilip şükrediyorum.'







kaynak:milliyet