ABD'nin New York kentinde hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat olan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, bir an evvel iyileşip Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Nefes almakta zorlandığını anlatan Koçyiğit, ilk defa ayağa kalktığını ve 1-2 adım atabildiğini ifade etti.



Geçirdiği kritik operasyonun ardından iki gün yoğun bakım ünitesinde kalan ve daha sonra özel odaya alınan hülya koçyiğit, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ameliyatı sonrası ilk kez yataktan kaldırılıp yürütülen Hülya Koçyiğit, biyopsi neticesinde akciğerinin sol lobunda kansere rastlandığını söyledi. Doktorunun acilen ameliyatla sol lobunun tamamını aldığını dile getiren Koçyiğit, "Üç saatin üstünde süren ameliyat neticesinde iki gün yoğun bakımda kaldım. Bir hayli halsizim, nefes almakta oldukça zorlanıyorum, halen dren taşıyorum. Anestezist epidural kullanmıştı, halen Ağrı kesicilerim epidural ile kontrol ediliyor. Bugün beni ayağa kaldırdılar, bir iki adım atabildim" ifadelerini kullandı.







kaynak:yenişafak