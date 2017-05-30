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hülya koçyiğit: 'buraya kadarmış selim...'

HÜLYA KOÇYİĞİT: 'BURAYA KADARMIŞ SELİM...'

Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, tedavi sürecinde yaşadıklarını duygusal sözlerle anlattı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:09
Puan Ver : Hülya Koçyiğit: 'buraya Kadarmış Selim...'(9/10)7


Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Türk Sineması'nın efsane isimlerinden usta oyuncu hülya koçyiğit, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz hafta akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edildi.



Ünlü oyuncunun tedavi süreci boyunca eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar ve damadı Ender Alkoçlar bir an olsun yanından ayrılmadı. 50 yıl önce büyük bir aşkla evlendiklerini belirten Selim Soydan, eşiyle yaşadıklarını duygusal sözlerle anlattı: "Burası hayatımın en büyük dersi oldu. Seneye, evliliğimizdeki 50. yılı bitirmiş olacağız. Hayatımın en doğru kararı sevgili eşim Hülya ile yaptığım evlilikti. Bu aşkı anlatmam kolay değil... Yarım asrı birlikte geçirdiğim yol arkadaşım Hülya'nın göz yaşı döktüğünü ilk kez gördüm. O göstermedi, ben gördüm. Başını omzuma yaslayıp 'Buraya kadarmış Selim' dediğini hiç unutmayacağım. Boğazım düğüm düğüm oldu, sıkıca sarıldım ona. Benden kaçırmaya çalıştığı göz yaşlarını da görmezden geldim kendimi sıkarak. Bunları hep birlikte atlatacağımızı söylediğimde 'İşte hayat arkadaşlığı böyleymiş Selim' dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hülya  Koçyiğit    Buraya  Kadarmış  Selim      haber

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