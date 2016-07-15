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HÜLYA KOÇYİĞİT: BİRGÜN HERKES CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ALLAH RAZI OLSUN DİYECEK


HÜLYA KOÇYİĞİT: BİRGÜN HERKES CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ALLAH RAZI OLSUN DİYECEK
Tarih : 15 Temmuz 2016, 17:19
Puan Ver : Hülya Koçyiğit: Birgün Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Allah Razı Olsun Diyecek(5/10)4


Ünlü Yeşilçam sanatçısı HülyaKoçyiğit, Erdoğan'a büyük saygısının olduğunu söyleyerek "Bir gün insanlar ona Allah razı olsun diyecek" ifadelerini kullandı.



Sabah gazetesine demeç veren Koçyiğit'in sözleri, haberde şu ifadelere yer verildi:



"Bir dönem Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok davetine de katılan sanatçı, Erdoğan'ın müthiş vizyonu olan bir lider olduğunu söylüyor. Koçyiğit 'Cumhurbaşkanımız, aileme ve benim duruşuma saygı duyduklarını iletti. Benim de kendisine çok büyük saygım var. Bir gün insanlar 'İyi ki Marmaray'ı yapmış. Üçüncü havalimanını açmış. Allah razı olsun' diyecek, teşekkür edecek. Kendisi bu ülkeye çok güzel eserler bıraktı."








Etiketler: Hülya  Koçyiğit  Birgün  Herkes  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  A  Allah  Razı  Olsun  Diyecek  
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