

Ünlü Yeşilçam sanatçısı HülyaKoçyiğit, Erdoğan'a büyük saygısının olduğunu söyleyerek "Bir gün insanlar ona Allah razı olsun diyecek" ifadelerini kullandı.







Sabah gazetesine demeç veren Koçyiğit'in sözleri, haberde şu ifadelere yer verildi:







"Bir dönem Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok davetine de katılan sanatçı, Erdoğan'ın müthiş vizyonu olan bir lider olduğunu söylüyor. Koçyiğit 'Cumhurbaşkanımız, aileme ve benim duruşuma saygı duyduklarını iletti. Benim de kendisine çok büyük saygım var. Bir gün insanlar 'İyi ki Marmaray'ı yapmış. Üçüncü havalimanını açmış. Allah razı olsun' diyecek, teşekkür edecek. Kendisi bu ülkeye çok güzel eserler bıraktı."