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hülya avşar'ın bu haftaki konuğu kerimcan durmaz

HÜLYA AVŞAR'IN BU HAFTAKİ KONUĞU KERİMCAN DURMAZ

Star Tv ekranlarının sevilen yapımlarından Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz.

Tarih : 31 Mart 2017, 13:12
Puan Ver : Hülya Avşar'ın Bu Haftaki Konuğu Kerimcan Durmaz(6/10)4


 Star Tv ekranlarının sevilen yapımlarından Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz. Geçtiğimiz aylarda popülerliği gittikçe artan Kerimcan Durmaz hakkında merak edilenleri Hülya Avşar'la yaptığı sohbette açıkladı.



 



kaynak:haberler








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