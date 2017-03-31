HÜLYA AVŞAR'IN BU HAFTAKİ KONUĞU KERİMCAN DURMAZ
Star Tv ekranlarının sevilen yapımlarından Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz.
Star Tv ekranlarının sevilen yapımlarından Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz. Geçtiğimiz aylarda popülerliği gittikçe artan Kerimcan Durmaz hakkında merak edilenleri Hülya Avşar'la yaptığı sohbette açıkladı.
kaynak:haberler
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