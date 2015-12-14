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hülya avşar'dan kaya çilingiroğlu'na tam destek!

HÜLYA AVŞAR'DAN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA TAM DESTEK!

Hülya Avşar takı işine giren eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na tam destek verdi. Avşar sosyal medyadan Çilingiroğlu'nun takılarının reklamını yapıyor.

Tarih : 14 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na Tam Destek!(8/10)5


 Takvim'de yer alan habere göre Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olan bağlılığını yine gözler önüne serdi. Avşar Kızı, "Kaya the Third" markası altında internetten tasarladığı takıları satan Kaya Bey'e sosyal medya hesaplarından destek veriyor. Avşar, önce instagram'dan 'Hayırlı olsun' mesajı yayınladı.



Çilingiroğlu'nun sayfasını takipçilerine öneren Hülya Avşar, sayfada yer alan takıların fotoğraflarını da kendi takipçileriyle paylaştı.



Avşar Kızı'nın bu jesti karşısında markanın instagram'daki takipçi sayısında fazla bir artış olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.



Çilingiroğlu, babası kendi ve oğlunun adından esinlenerek markanın adını Kaya the Third (Üçüncü Kaya) koydu.








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