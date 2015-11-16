HÜLYA AVŞAR: NE TALİMATI ARKADAŞLAR!
Muhteşem Yüzyıl- Kösem dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın konuşmama talimatı verdiği iddialarına Avşar, "Ne talimatı arkadaşlar. Herkes birbirinden bazı konularda ricada bulunur hepsi bu" dedi. Avşar, Kadir Çöpdemir'İn 'Hülya yaşlandı' imasına da yanıt verdi.
Muhteşem Yüzyıl- Kösem dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın konuşmama talimatı verdiği iddialarına Avşar, “Ne talimatı arkadaşlar. Herkes birbirinden bazı konularda ricada bulunur hepsi bu” dedi.
Bir söyleşide Pascal Nouma'nın Hülya Avşar'ı beğendiğini söylemesi üzerine Kadir Çöpdemir'den “Yaşına uygun birini söylesene. Artık yaşlandı” yorumu gelmişti. Avşar bu sözler hatırlatılınca, “O kadar çok şey yapmak istiyorlar ki üzerimden. Kadir'e bir faydam olduysa ne mutlu” dedi.
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