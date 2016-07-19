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hülya avşar: bu birliktelik beni hüngür hüngür ağlattı

HÜLYA AVŞAR: BU BİRLİKTELİK BENİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile darbe girişimine tepki gösterirken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 14:04
Puan Ver : Hülya Avşar: Bu Birliktelik Beni Hüngür Hüngür Ağlattı(9/10)9


15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine tepkiler devam ediyor...



Hülya Avşar, sosyal medya hesabından darbe girişimine kalkışan askerlere tepki gösterdi ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı.



Ünlü sanatçının paylaşımı şöyle:

"Şu geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde Cumhurbaşkanımıza destek olarak gücümüze güç katan bütün parti başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Beni hüngür hüngür ağlatan bu birlikteliğin ülkemiz için devamını diliyor, kayıplarımıza rahmet eyliyor, Cumhurbaşkanımıza suikast yapmayı ancak hayal edebilen darbecileri nefretle kınıyorum. Biz halkını çok kısa sürede -tedirginlik devam etse de- rahatlatan devlet yönetimine minnettarım. Huzur, sevgi, birlik içinde günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum. Yeter ki birbirimize sevgiyle sarılalım, gençlerimize barışı aşılayalım, hedefimizi güçlü, çalışkan, kimseye müdanası olmayan, bir millet olarak belirleyelim. Bu da ancak şimdi olduğu gibi hırslarımızdan arınıp birlik olmakla başarılır."








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