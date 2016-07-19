

15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine tepkiler devam ediyor...







Hülya Avşar, sosyal medya hesabından darbe girişimine kalkışan askerlere tepki gösterdi ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı.







Ünlü sanatçının paylaşımı şöyle:



"Şu geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde Cumhurbaşkanımıza destek olarak gücümüze güç katan bütün parti başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Beni hüngür hüngür ağlatan bu birlikteliğin ülkemiz için devamını diliyor, kayıplarımıza rahmet eyliyor, Cumhurbaşkanımıza suikast yapmayı ancak hayal edebilen darbecileri nefretle kınıyorum. Biz halkını çok kısa sürede -tedirginlik devam etse de- rahatlatan devlet yönetimine minnettarım. Huzur, sevgi, birlik içinde günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum. Yeter ki birbirimize sevgiyle sarılalım, gençlerimize barışı aşılayalım, hedefimizi güçlü, çalışkan, kimseye müdanası olmayan, bir millet olarak belirleyelim. Bu da ancak şimdi olduğu gibi hırslarımızdan arınıp birlik olmakla başarılır."