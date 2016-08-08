HULUSİ AKAR'IN YENİ YAVERİ BELLİ OLDU
15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisine yuvalanan Fethullahçıların (FETÖ) kanlı kalkışmasında 'yaverlerin' kilit rol oynakları ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yaver kadrosunun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın da hain girişimde yer aldığı anlaşılmıştı. Sözcü'nün haberine göre; Tüm bu gelişmelerin üzerine Cumhurbaşkanı 200 yıllık bir geleneği sona erdirerek "yaver kullanmama" kararı almış, Genelkurmay Başkanı Akar'ın yaver kararı ise merak konusu olmuştu.
DÜN YAVERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Akar dün yeni yaveri ile Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler mitinginde ilk kez görüntülendi. Genelkurmay Başkanı'nın yeni yaverinin bir 'kurmay albay' olduğu gözlendi.
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