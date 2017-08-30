HULUSİ AKAR'IN EŞİNDEN KURAN-I KERİM OKUNURKEN BEĞENİ TOPLAYAN HASSASİYET
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM KATILDI
Eşli resepsiyona bürekrasi, iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
KURAN-I KERİM OKUNDU
Külliye bahçesinde düzenlenen resepsiyon, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından milli mücadelede kan ve ter akıtmış ecdad ile vatan için şehit olmuş tüm kahramanlar için dua edildi.
ŞULE AKAR'IN ŞALI DİKKAT
Kuran-ı Kerim okunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın iki tarafında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar yer aldı.
TÖREN BOYUNCA BAŞININ AÇILMAMASINA DİKKAT ETTİ
Şule Akar'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dua boyunca başını şalla örtrüğü ve şalın açılmaması için büyük özen gösterdiği görüldü.
Törenden çekilen bu kareler, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
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