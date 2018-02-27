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Hulusi Akar'ı birden karşısında gören askerin tekmili Paşa'yı güldürdü

HULUSİ AKAR'I BİRDEN KARŞISINDA GÖREN ASKERİN TEKMİLİ PAŞA'YI GÜLDÜRDÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sınır birliklerini denetledi. Gözetleme kulesindeki bir askerin tekmil sırasında heyecanlanması Paşa'yı güldürdü.

Tarih : 27 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Hulusi Akar'ı Birden Karşısında Gören Askerin Tekmili Paşa'yı Güldürdü(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

DENETLEMELERDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

GÜLDÜREN TEKMİL

Denetlemeler sırasında bir sınır karakolunun gözetleme kulesine çıkan Akar'a tekmil veren Vanlı bir askerin heyecanlı halleri Paşa'yı güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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