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HULUSİ AKAR'DAN İDLİB TEFTİŞİ


Hulusi Akar'dan İdlib Teftişi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Hulusi Akar'dan İdlib Teftişi(8/10)4

Amerika'nın PKK/PYD'ye yaptığı silah ve teçhizat desteğinin ardından Türkiye, sınır hattını batı illerinden takviyelerle güçlendirmişti. Son olarak İdlib'de Türkiye'nin terörist örgüt olarak kabul ettiği El Nusra'nın uzantısı Heyet-ül Tahrir Şam ile Ahrar-üş Şam arasında artan çatışmaların Türkiye sınırlarına yaklaşması teyakkuzu daha da arttırmıştı.

SINIRDA TEYAKKUZ

Heyet-ül Tahrir Şam'ın diğer grupların sahip oldukları yerleri ele geçirerek bölgede üstünlük kurmasıyla da tüm dikkatler Türkiye sınırına yakın olan bu kente çevrilmişti. Fırat'ın batısında Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ın temizlenmesinden sonra sınırlarımıza bir başka terörist örgütün yaklaşması, üst düzeyde teyakkuz yarattı.

ORG. AKAR BÖLGEDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte dün ve önceki gün Hatay ve Şanlıurfa'ya gitti. Komutanlar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Kıyıgören Hudud Karakolu, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundular. Öte yandan, TSK, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

GERİ DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Fırat Kalkanı kapsamında kontrol altına alınan 2 bin 15 kilometrekarelik alanda güvenliği TSK destekli ÖSO güçleri sağlıyor. Bir yandan da insani ve alt yapı destekleri kesintisiz sürdürülüyor. Halen, DEAŞ terör örgütünden geride kalan patlayıcı ve mayınların temizlenmesi faaliyetlerine de Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde devam ediliyor.

(Kaynak: Yenişafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hulusi  Akar  Dan  İdlib  Teftişi    haber

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