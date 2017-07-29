HULUSİ AKAR, YÜKSEKOVA'DAKİ ASKERİ BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİ
Orgeneral Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs bölgesinde nöbet tutan askerlere sürpriz yaptı. Bölgede incelemelerde bulunan Akar, askerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
NÖBET TUTAN ASKERİN AİLESİYLE KONUŞTU
Üs Bölgesine helikopterle giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet etti, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu.
ASKERİN BABASI DA 25 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDE GÖREV YAPMIŞ
Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi. Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.
ASKERLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi. Genelkurmay Başkanı, bölgedeki incelemelerin ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar