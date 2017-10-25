Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'nin başkenti Washington'da 73 ülkenin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katıldığı terörle mücadele konferansında, Türkiye'nin bölge güvenliğine yaptığı katkıları anlattı.

Orgeneral Akar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Washington'a geldi.

ABD'nin askeri üslerinden Fort Belvoir'de gerçekleştirilen konferansa 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve AB'den üst düzey yetkililer katıldı.

"TÜRKİYE BUNA İZİN VERMEZ"

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Orgeneral Akar gerek konferans sırasında gerekse ikili görüşmelerinde, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin bu konudaki öneri ve pozisyonunu aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka meydanına asılması konusunda Türkiye'nin kaygılarını dile getiren Orgeneral Akar'ın, Amerikalı ve diğer muhataplarına PKK'nın farklı isimler kullanarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak istediği ancak Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

"SDG'YE YARDIMLARI KESİN" ÇAĞRISI

Ayrıca Akar'ın, muhataplarına Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD terör örgütüne yapılan yardımların kesilmesi çağrısında bulunduğu, örgütün Münbiç ilçesinden çekileceğine dair sözler verildiğini ancak bu bölgede halen varlığını sürdürdüğünü anlattığı bildirildi.

Konferansta Orgeneral Akar'ın, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgedeki güvenliği olumsuz etkilediğini ve bu tehditlere karşı Türkiye'nin öneri ve tezlerini aktardığı ifade edildi.

Akar'ın konferansta Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanı sıra DEAŞ karşıtı operasyon, Fırat Kalkanı Harekatı, Astana süreci ile bölge güvenliğine yaptığı katkıları dile getirdiği de kaydedildi.

KONFERANSIN İLKİ GEÇEN YIL EKİM AYINDA YAPILMIŞTI

Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KINIYORUZ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, terör örgütü PYD/PKK tarafından Rakka'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin, "PKK'yı terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." demekle yetindi.

Dunford, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Virginia eyaletindeki Fort Belvoir Askeri Üssü'nde ev sahipliğini yaptığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda AA muhabirinin, "Rakka, ABD halkının milyonlarca dolar vergisi ve ABD askerlerinin yardımı ile alındı ancak YPG bunu PKK elebaşı Öcalan'a adadı. Pentagon bu olayı kınadı ancak YPG, Rakka'yı PKK ve Öcalan'ın ideolojisi ile aldığını iddia ediyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

ÖZEL TEMSİLCİ MCGURK, YORUMSUZ KALDI

McGurk ise "Rakka'da Öcalan posterinin asılmasıyla ilgili video yayınında Rakka'nın alınmasının Öcalan'a adanması konusunu YPG ile konuştunuz mu? Bu konuda ne yapacaksınız?" sorusu karşısında adeta ne diyeceğini bilemedi.

Terör örgütü PYD/PKK ile iyi ilişkileri bulunan ve daha önce Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret ederken görüntülenen McGurk'un, "Genelkurmay Başkanı'nın da dediği gibi bu konuda söyleyeceğimizi söyledik. Benim bu hususta diyeceğim başka bir şey yok." demekle yetinmesi de dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 70'i aşkın ülkenin genelkurmay başkanlarının konferansa katıldığı ve aşırıcı gruplar ile bölgeler arası terörizm konusunun ele alındığı ifade edildi.

Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.

Kaynak: haberinburada