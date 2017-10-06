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Hulusi Akar, Kuvvet Komutanlarıyla Sınırda Birlikleri Denetledi

HULUSİ AKAR, KUVVET KOMUTANLARIYLA SINIRDA BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetleme yaptı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Hulusi Akar, Kuvvet Komutanlarıyla Sınırda Birlikleri Denetledi(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

PAŞA KOMUTANLARI DA ALIP SINIRA GİTTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.

SINIR BİRLİKTELERİNİ DENETLİYORLAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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