HULUSİ AKAR, KUVVET KOMUTANLARIYLA SINIRDA BİRLİKLERİ DENETLEDİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetleme yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
PAŞA KOMUTANLARI DA ALIP SINIRA GİTTİ
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.
SINIR BİRLİKTELERİNİ DENETLİYORLAR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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