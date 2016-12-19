

Ardından Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar'ın, burada personele hitap ettiği kaydedildi.



TSK'dan yapılan açıklamada Akar'ın, son dönemde darbe üstüne darbe alan terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini, ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman yıldıramayacağını ve Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.







kaynak:habertürk