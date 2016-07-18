O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HULUSİ AKAR: İHANET ETMEM VURUN BENİ


HULUSİ AKAR: İHANET ETMEM VURUN BENİ
Tarih : 18 Temmuz 2016, 10:25
Puan Ver : Hulusi Akar: İhanet Etmem Vurun Beni(7/10)5


FETÖ'ye bağlı darbecilerin, önce Genelkurmay Karargahı'nda, ardından da Akıncı Üssü'nde saatlerce alıkoyduğu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "darbe" bildirisini imzalaması için fiziki işkence yaptığı ve başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Boynu kemerle sıkılan Akar'ın, darbecilere teslim olmadığı ve "vatana ihanet etmem, vurun beni" dediği öğrenildi. Darbecilerin amacının Akar'ın imzaladığı bildirinin görüntülü TRT'de yayımlamak olduğu anlaşıldı. Akar, en büyük ihaneti, en yakınındaki isimlerden gördü. Akar'ın silah ve fiziki güç kullanılarak rehin alınması sırasında Özel Kalem Müdürü Albay Ramazan Gözel ve Emir Subayı Levent Türkkan'ın ın, darbecilerle birlikte hareket etmiş.



içeriden vurdular



Darbe için harekete geçen FETÖ'ye bağlı subaylar, Gözel ve Akar'ın Emir Subayı Levent Türkkan'la Özel Kalem bölümünde buluştular. Topluca odaya giren çelik yelekli darbeciler, devlet yönetimine el koyduklarını belirterek Akar'dan kendilerine katılmasını istediler. Direnen Akar ile darbeciler arasında, kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşmada Akar'ın boynunda yara izleri oluştu. Silahlarını çeken darbeci grup, hem Akar'ı, hem de diğer komutanları etkisiz hale getirerek, plastik kelepçe ile bağladılar. Bu sırada çıkan çatışmada Akar'ın koruma ekibindeki Astsubay Başçavuş Bülent Aydın şehit edildi. Direnen subay ve personel, ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi ve odalara kilitlendiler.



20 SAAT BOYUNCA İŞKENCE



Su bile vermediler



Akar'ın ve diğer komutanların geri adım atmayacağını anlayan FETÖ'cü darbeciler daha sonra komutanların bir kısmını darbenin merkez üssü olarak kullanılan Akıncılar'a helikopterle götürdü. Darbeciler, Akıncı Üssü'ne götürdükleri komutanları ayrı ayrı odalara alarak psikolojik ve fiziki işkenceyi saatlerce sürdürdüler. Komutanlara 20 saat boyunca yemek ve su verilmediği, tuvalete gitmelerinin engellendiği ve ilaçlarını almalarına müsade edilmediği vurgulandı.








Etiketler: Hulusi  Akar  İhanet  Etmem  Vurun  Beni    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER