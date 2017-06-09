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hull city'ye rus teknik adam

HULL CİTY'YE RUS TEKNİK ADAM

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlüğe Rus Leonid Slutsky'i getirdi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:49
Puan Ver : Hull City'ye Rus Teknik Adam(9/10)11


"Premier Lig'de 18. olarak küme düşen İngiliz ekibi, Portekizli Marco Silva'nın geçen ay görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki Slutsky ile anlaştı.



CSKA Moskova ile üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan Rus teknik adam, Fransa'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Rusya Milli Takımı'nı yönetmişti.



Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich'in arkadaşı olan Slutsky'nin beş aydır İngilizce dersleri aldığı basına yansıdı. Deneyimli teknik adam, Hull City'nin bir yıl içinde başına geçen dördüncü isim olacak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hull  City  Ye  Rus  Teknik  Adam    haber

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