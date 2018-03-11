Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin meslek sahibi olmaları amacıyla 1997'da iş yurtlarının kurulduğunu belirtti. Cezaevlerindeki iş yurtlarında hükümlü ve tutukluların, çalışarak meslek sahibi olmak için ter döktüğünü, üretim yaptığını ifade eden Atan, meslek eğitim faaliyetlerinin 180 ayrı alanda devam ettiğini anlattı. Gelişen teknolojiyle faaliyet alanlarına "yenilenebilir enerji" konusunu da ilave ettiklerini bildiren Atan, başkanlık tarafından Uşak'taki cezaevinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla önceki yıl "Güneşle Gelen Özgürlük" projesini hazırladıklarını hatırlattı.

"350 BİN LİRA DEĞERİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ"

Atan, proje kapsamında Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde güneş enerjisi santrali kurulduğunu aktardı.

Santralin faaliyete geçtiğini belirten Atan, güneş enerjisinden elektrik üretimine başlandığını dile getirerek "Santral güneş enerjisinden günlük 500 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek. Yılda yaklaşık 350 bin lira değerinde elektrik üretiminin yapılmasını hedefliyoruz. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, cezaevinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak." dedi.

"KARBONMONOKSİT SALINIMI DA ENGELLENECEK"

Atan, hükümlülerin elektrik üretiminde yer alacağını, santralin çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Güneş enerjisi santralinin karbondioksit salınımını da engelleyeceğine işaret eden Atan, santralin ülke ekonomisine katkıda bulunacağını, diğer kurumlara da örnek olacağını kaydetti.

Kaynak: haberinburada