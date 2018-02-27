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Hükümet'ten Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilk tepki geldi

HÜKÜMET'TEN SALİH MÜSLİM'İN SERBEST BIRAKILMASINA İLK TEPKİ GELDİ

Son dakika! Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Hükümet'ten Salih Müslim'in Serbest Bırakılmasına İlk Tepki Geldi(5/10)1

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu: Bozdağ: Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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