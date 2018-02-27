HÜKÜMET'TEN SALİH MÜSLİM'İN SERBEST BIRAKILMASINA İLK TEPKİ GELDİ
Son dakika! Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu: Bozdağ: Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Muhalefete: İttifaksa Buyurun Siz De Yapın, Biz Cumhur Dedik, Siz Cümbüş Deyin
- Korkunç İddia: Suriyeli Kadınlar İnsani Yardım Karşılığı Cinsel İlişkiye Zorlanıyor
- Son Dakika! Dışişleri'nden Abd'ye Yalanlama: Afrin Konusunda Diplomatik Görüşme Yok
- Balkona Kilitlenen Hırsız Ev Sahibinden Kapıyı Açmasını Rica Etti
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. Gününde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2083'e Ulaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
- Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
- Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
- Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
- Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar