HÜKÜMETTEN REFERANDUM TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Hükümetten referandum tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamasında "İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi.
Hükümetten referandum tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamasında "İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi.
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