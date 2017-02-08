Hükümetten Referandum Tarihine İlişkin Açıklama
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hükümetten referandum tarihine ilişkin açıklama

HÜKÜMETTEN REFERANDUM TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hükümetten referandum tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamasında "İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi.

Tarih : 08 Şubat 2017, 11:05
Puan Ver : Hükümetten Referandum Tarihine İlişkin Açıklama(9/10)7


 Hükümetten referandum tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamasında "İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi.






Etiketler: Hükümetten  Referandum  Tarihine  İlişkin  Açıklama    haber

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