

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için birçok destek var. Bunlardan çocuk parası, doğum yardımı, süt parası öne çıkıyor. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan anneye çocuk parası veriliyor. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yardım için başvurular, Aile Bakanlığı Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapıyor.







2 AY İÇİNDE ÖDENİYOR







İsteyenler bebeğin TC kimlik numarasıyla 'aüe.gov.tr'den başvuru yapabilir. 15 Mayıs 2015'ten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor. Ama doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu tutarı belirliyor. Başvuruyu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Para 2 ayda ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 133 lira 'emzirme ödeneği' (süt parası) da veriyor. Bu, çalışan çalışmayan her anne için geçerli.







PRİM ŞARTINA DİKKAT!







Süt parası için doğum yapan kişinin SSK veya BağKur'lu olması ve doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim yatırılması ve prim borcunun olmaması gerekiyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var. Çocuğu doğan anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor.







kaynak:milliyet