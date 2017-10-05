Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Hükümetten milyonlarca gence iş fırsatı! 9 ilde start verildi

HÜKÜMETTEN MİLYONLARCA GENCE İŞ FIRSATI! 9 İLDE START VERİLDİ

Hükümet, uzun süre iş bulamayan, madde bağımlısı, sosyal yardım yararlanıcıları gibi dezavantajlı kesimlere ve gençlere iş bulmada destek vermek için İş Kulüpleri Projesini başlattı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Hükümetten Milyonlarca Gence İş Fırsatı! 9 İlde Start Verildi(10/10)6

Hükümet, uzun süre iş bulamayan, madde bağımlısı, sosyal yardım yararlanıcıları, gençler gibi dezavantajlı kesimlere iş bulmada destek vermek için önemli bir projeye daha imza attı. "İş Kulüpleri Projesi"yle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, telefonla görüşme gibi hem teorik hem pratik bilgilerle gençler kısa sürede iş bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş kulüpleriyle gençlere fırsat penceresi açtıklarını söyledi.

PROJE 9 İLDE START ALDI

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun start verdiği proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Sakarya, Trabzon ve Mersin'de uygulanacak. Projeyle dezavantajlı gruplara iş arama motivasyonu kazandırılması, çalışmak isteyen herkese göre iş olduğu fikrinin oluşması, iş arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin özgüveninin yükselmesi hedefleniyor. Kulüplerde hedef grupların ihtiyaçlarına göre müfredat belirlenecek. 4 günden 2 haftaya kadar değişen programlar düzenlenecek. Kulüplerde gençlere özgeçmiş hazırlamadan iş görüşmelerinde mülakat yapma tekniklerine kadar birçok başlıkta eğitim verilecek. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hükümetten  Milyonlarca  Gence  İş  Fırsatı  9  İlde  Start  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER