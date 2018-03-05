Yaşlılardan hasta bakanlara, annelerden gençlere, işsizlerden iş arayanlara, evlenenlerden ev alanlara kadar hemen her kesime devlet desteği var. Kimine toplu para, kimine de aylık destek sağlanıyor.

Ülkemizde hemen her kesime yönelik devlet destekleri var. Gençlere, yaşlılara, annelere, yetimlere, yoksullara, işsizlere, ev almak isteyenlere, evlenenlere devlet desteği sağlanıyor. Kimine toplu para kimine de aylık destek var.

İşte bazı destekler:

HASTA BAKANA BİN 85 TL VERİLİYOR

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara, devlet maaş desteği sağlıyor. Gelir ve rapor şartını yerine getirenlere ayda bin 85 lira 50 kuruş ödeniyor.

YAŞLIYA 797 TL ÖDEME

Emekli olamayanlara 65 yaşını doldurduklarında maaş imkanı var. 65 yaş aylığı ile 3 ayda 797,28 lira gelir sağlanıyor.

ANNEYE EN AZ 5 BİN LİRA

Doğum yapan kadınlar, 300-600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği alıyor. En düşük iş göremezlik ödeneği 5 bin 50 lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretliye toplam 5 bin 499 lira ödeniyor.

İşsiz kalanlar, İşsizlik Fonu'ndan 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre işsizlik maaşı en düşük 805, en yüksek bin 611 lira.

İŞ ARAYANA 725 TL DESTEK

Sosyal yardım alan kişi, iş görüşmesine giderse, masraflar için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası para alabiliyor. Ayrıca bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere 625,76 lira veriliyor.

EVLENEN YAŞADI: 55 BİN TL ÖDENECEK

Konut hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı ödeniyor. Buradaki üst limit, 20 bin liraya çıkarılıyor. Çeyiz hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara da 27 yaşından önce evlenirse devlet katkısı ödeniyor. Buradaki azami katkı da 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Çiftler 2 destekten de ayrı ayrı yararlanabiliyor.

KURSA GİDENE GÜNDE 75 TL HARÇLIK VERİLİYOR

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira veriliyor. Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, kodlama gibi alanlarda ise günlük 75 lira ödenecek.

Kaynak: haberinburada