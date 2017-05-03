HÜKÜMETTEN GÖÇÜ ENGELLEYECEK PROJE!
Hükümet köylerden şehre iş göçünü engellemek için düğmeye bastı. Gençler artık köylerde işsiz kalmayacak
GÖÇÜ ENGELLEYECEK
Bakan Müezzinoğlu, köylerde gençlere iş imkânı yaratarak göçün önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek, "Buralardaki gençlerin de istek ve durumuna uygun mesleği, işi seçmesi için destek veriyoruz. Aktif işgücü faaliyetleri kapsamında tarımsal alanlarda üretilebilecek ürünlerin tespiti, bu alanlarda iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, ürün kapasitesinin artırılması, üretilen ürünlerin pazarlanması konularında da çalışma yapılıyor" dedi.
İŞKUR, okul sonrası işe geçişi kolaylaştırmak için yerel yönetimlerle işbirliği yapıyor. 15-29 yaş grubu gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek için de bir dizi destek veriliyor.
kaynak:milliyet
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