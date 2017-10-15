HÜKÜMETTEN GENÇLERE BEDAVA SAĞLIK MÜJDESİ! PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK
Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler, 18 yaşından sonra GSS primi ödemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemeye göre, gençlerin sağlık harcamalarını 2 yıl boyunca devlet ödeyecek.
2012'den bu yana hayatımızda olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi özellikle gençleri etkiliyor. Çünkü, sisteme göre 18 yaşını doldurup öğrenci olmayan herkes eğer çalışmıyorsa GSS primi ödemek zorunda. Bu primi ödeyip ödemeyeceği de yaşadığı eve giren gelire göre belirleniyor. Eğer eve giren kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet ödüyor. Fazla ise bu kez herkes kendi primini ödüyor.
ANNE-BABANIN GELİRİ PRİMİ ETKİLİYORDU
Gençler yaşadıkları eve giren anne-babalarının maaşları yüksek ise prim borcuna muhatap oluyor. Eskiden bu primler üç ayrı kategoride belirleniyor ve 300 TL'yi geçiyordu. Ödenmediği takdirde de yüklü borçlar ortaya çıkıyordu. Yapılan düzenleme ile bu 53.32 liraya kadar düşürüldü. Ardından toplam borçlar bu rakama güncellenip büyük kısmı silindi.
2 YIL SÜRE VAR
Burada asıl sorunu liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler ile üniversiteden mezun olup bir iş bulamayanlar yaşıyordu. Çünkü okul hayatı devam etmediği için gelir testine girmeleri ve prim ödemeleri gerekiyordu.Bu gençler için çıkartılan düzenleme ile büyük bir kolaylık da hayatımıza girmiş oldu. Hükümet bu gençlerin mezun olduktan sonra iki yıl boyunca sağlık primlerini devletin karşılaması konusunu hüküm altına aldı.
YAŞ ŞARTINA DİKKAT
Burada iki yıllık sağlık hizmetinden yararlanabilmek için belli bir yaşı da geçmemek gerekiyor. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25. Bu yaşın altında olduğu sürece gençler sağlıktan ücretsiz yararlanabilecek. Durumunuz bu şartlara uyuyor ancak yine de GSS prim borcu çıkartılıyorsa hemen en yakın SGK'ya gidip güncelleme yaptırın.
KILIK-KIYAFET DEĞİŞİYOR
12 Eylül darbesinin son kalıntılarından olan memurların kılık-kıyafetini düzenleyen çağdışı yönetmeliğe neşter geliyor. Yönetmelikle ilgili değişiklik tasarısının Başbakanlık'a gittiğini bu köşeden, "Memur kravatı atıyor" başlıklı yazımızda duyurmuş, yeni yönetmeliğin detaylarını anlatmıştık. Konu son toplu sözleşme görüşmelerinde de masaya getirildi. Memurlardan da çok fazla talep bize ulaşıyor. Yeni Türkiye'de darbe yönetmeliğine de yer olmadığını düşünüyoruz
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
25.10.1989 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. 2 yıl sonra ayrıldım. Şimdi tekrar çalışıyorum. 1967 doğumluyum. İsmet SUCU
25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yılınız tamam. Prim ve yaş dolunca emekli olursunuz.
11.10.1975 doğumluyum. 01.10.1995 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 6 bin gün primim var. Sabiha EGE
20 yıl, 52 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam. 11.10.2027 tarihinde emekli olursunuz.
19.12.1991'de sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. 8 bin günü geçtim. 1969 doğumluyum. Erhan ATİK
25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamam. 2022 doğum gününüzde emekli olursunuz. (Faruk Erdem-Sabah)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk Suriye'de İlerliyor, Ypg İle Mesafe 3 Kilometre
- Erdoğan'dan Çin'i Memnun Eden Hamle! Başdanışmanını Çin'e Büyükelçi Yaptı
- Üniversite Mezunu Sözleşmeli Belediye İşçisi, Kadrolu Eşekle Sokakları Temizliyor
- Elif Şafak, Biseksüel Olduğunu İtiraf Etti
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Oğlu Evlendi! Nikah Şahitliğini Erdoğan Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seri Katil Gein'in Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
- Kraliyette Büyük Utanç! İngiltere Düşesinin Dayısı, Karısını Sokak Ortasında Dövdü
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar