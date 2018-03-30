HÜKÜMET'TEN FRANSA'YA TEPKİ: TERÖRİSTLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRÜRSÜNÜZ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, YPG'ye destek sözü verdiklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi.
"UMARIZ FRANSA BÖYLE BİR ADIM ATMAZ"
Bozdağ: "Terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye'ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye'nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz." dedi.
"BİRLİKTE KAYBEDECEKLER"
Bozdağ ayrıca "Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye'nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler, eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alçak Pkk Saldırında 6 Güvenlik Korucusu Şehit Oldu
- Mit'in Kosova'daki Fetö Operasyonuyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama
- Palalı Sabri'nin Mekanına Saldıran 'arap Çetesi' Bir İş Adamını Da Öldürmüş
- Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Marmara'da Sıcaklıklar 10 Derece Artacak
- İsrail Askeri Gözaltı Yapacaktı, 3 Yaşındaki Filistinli Bıçak Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korkunç Cinayet! 17'lik Gaspçı, Atm Önünde Genci Kalbinden Vurdu
- Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu
- Dünya Haritası Değişecek! İki Avrupa Ülkesi Birleşme Yolunda
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar