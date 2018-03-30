Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, YPG'ye destek sözü verdiklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi.

"UMARIZ FRANSA BÖYLE BİR ADIM ATMAZ"

Bozdağ: "Terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye'ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye'nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz." dedi.

"BİRLİKTE KAYBEDECEKLER"

Bozdağ ayrıca "Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye'nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler, eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada