

Katıldığı bir program evlilik programları hakkında açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir" dedi.



Reyting gelirleri yüksek olduğu için kaldırılmak istenmeyen evlilik programlarına ateş püsküren Kurtulmuş, "Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri" dedi.







kaynak:internetmedya