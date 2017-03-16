Gözdeki O Sinsi Hastalık Körlüğe Neden Olabiliyor!
Ekonomi Bakanlığı'na Döviz İçin Yeni Yetki
Eto'o'ya Çin'den Teklif Var
Vahşet! Bu Görüntülere Yürekleri Dayanmadı...
Ünlü Oyuncu Açıkladı! Seks Kaseti Gerçeği Ortaya Çıktı
Hükümetten Flaş Evlilik Programı Açıklaması
Canikli Açıkladı! Yeni Ohal Kararnamesi Yolda
Pkk'ya Şok Operasyon!
Tramvayda Kabaklı Taciz!
Volkswagen'in Ceo'su Fiat'la Birleşmeye Sıcak Bakıyor
Lohusalık Depresyonuna Çok İyi Geliyor
3 Çocuğunu Öldürüp Çatı Katına Sakladı!
Piyasaların Gözü Merkez'de!
Aykut Kocaman İle Fenerbahçe'de Yeni Dönem
Merve Boluğur İmaj Değiştirdi
Rize'de Askerlere Operasyon
Hollanda Seçimlerine Türkiye'den İlk Yorum
Kanser Kök Hücrelerini Yok Ediyor Aynı Zamanda…
Motorine Bugün İndirim Bekleniyor
Galatasaray Atletizm Takımı Değil Ki!

hükümetten flaş evlilik programı açıklaması

HÜKÜMETTEN FLAŞ EVLİLİK PROGRAMI AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programlarının tamamen yayından kaldırılacağını açıkladı. Kaynak: Hükümetten flaş evlilik programı açıklaması

Tarih : 16 Mart 2017, 13:12
Puan Ver : Hükümetten Flaş Evlilik Programı Açıklaması(5/10)5


Katıldığı bir program evlilik programları hakkında açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir" dedi.



Reyting gelirleri yüksek olduğu için kaldırılmak istenmeyen evlilik programlarına ateş püsküren Kurtulmuş, "Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri" dedi.



 



kaynak:internetmedya








Etiketler: Hükümetten  Flaş  Evlilik  Programı  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER