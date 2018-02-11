Hükümet, esnaf ve sanatkârla birlikte tarım ve hayvancılık sektörüne de büyük destek sağlayacak. Esnafa yüzde 50 faiz indirimi getirilirken tarım ve hayvancılığa da faizsiz işletme kredisi verilecek.

Hükümet piyasayı canlandıracak faiz indirimlerinin ve yeni kredilerin yolunu açtı. Esnaf ve sanatkârların kullandığı kredilerde yüzde 50 faiz indirimi yapılacak. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de tarım ve hayvancılık sektörüne düşük faizli ya da yüzde 100 faizsiz yatırım ve işletme kredisi verecek.

KREDİLERDE YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMİ OLACAK

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankasından doğrudan kullanacakları ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle alacakları kredilerde yüzde 50 faiz indirimi ile desteklenecek. Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara söz konusu tarihlerdeki krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da faizsiz kredi desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİYE KREDİ

30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Bu imkândan bakiyesi 2018'e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Karar kapsamında 2018 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi bu yıla devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan 30 bin lira tavanlı kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenler için yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.

ÜRETİM YAPANA TAM DESTEK

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara da tarımsal kredi sağlanacak. Sözleşmeli üretim yapan gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 10 milyon liraya kadar sözleşmeli üretim kredisi açılacak. Sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiricilerine kredi üst limiti 12.5 milyon lira olmak üzere alacakları 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu oran 100 bin lira ile 750 bin lira arasındaki kredilerde yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50, 750 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 50, 5 milyon lira ve 12,5 milyon lira arasındaki kredilerde yüzde 50 ve yüzde 25 olacak.

YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

Damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde alınacak kredilerde de değişen oranlarda faiz indirimi sağlanacak. Su ürünleri sektöründe de üst limiti 5 milyon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi verilecek.

BİTKİSEL ÜRETİM YAPANA FAİZ İNDİRİMİ

Bitkisel üretimde de kontrollü örtü altı tarım yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döneminde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 indirim yapılacak. Yaygın bitkisel üretim için kullanılan 250 bin liraya kadar kredi için de faizlere yüzde 50, 250 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler için de yüzde 25 indirim uygulanacak. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararına göre ayrıca yaygın hayvansal üretimde de, üreticilere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek.

Kaynak: haberinburada