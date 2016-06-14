

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümetin özellikle Doğudaki bölgelere yönelik bir kurtarma ve kalkınma planı hazırladığını belirtti. Zeybekçi paketin ayrıntılarını çok yakında Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağını belirtti.







HÜKÜMETİN DOĞU PLANINDAN SATIR BAŞLARI







Zeybekci'nin verdiği bilgilere göre, devletin teknolojik ihtiyaçları hariç tüm tüketimi geri kalmış illerdeki fabrikalardan satın alınacak. Bu fabrikalara belli sürelerle 'alım garantisi' verilecek. Sipariş yöntemiyle üretilen ürünlerin tamamını devlet alacak. Bu fabrikaların kurulması için devlet her türlü desteği verecek. Finansman sıkıntısı çeken yatırımcılara ise gerekirse yüzde 50 ortak olacak. Bakan Zeybekci "Başbakanımız inşallah bunu yakında açıklayacak. Bu durum o bölgelerde istihdamı tetikler" diye konuştu.