HÜKÜMETTEN DOĞU'YU KURTARMA PAKETİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere geri kalmış bölgelere ilişkin yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümetin özellikle Doğudaki bölgelere yönelik bir kurtarma ve kalkınma planı hazırladığını belirtti. Zeybekçi paketin ayrıntılarını çok yakında Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağını belirtti.
HÜKÜMETİN DOĞU PLANINDAN SATIR BAŞLARI
Zeybekci'nin verdiği bilgilere göre, devletin teknolojik ihtiyaçları hariç tüm tüketimi geri kalmış illerdeki fabrikalardan satın alınacak. Bu fabrikalara belli sürelerle 'alım garantisi' verilecek. Sipariş yöntemiyle üretilen ürünlerin tamamını devlet alacak. Bu fabrikaların kurulması için devlet her türlü desteği verecek. Finansman sıkıntısı çeken yatırımcılara ise gerekirse yüzde 50 ortak olacak. Bakan Zeybekci "Başbakanımız inşallah bunu yakında açıklayacak. Bu durum o bölgelerde istihdamı tetikler" diye konuştu.
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