Cinsel istismara karşı getirilecek düzenleme için konuşma yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz" dedi.

Cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olmayacağını kaydeden Mahir Ünal, iyi hale sığınmanın önünün kesileceğini söyledi.

"BU MESELELERİN İYİ HALİ OLMAZ"

Katıldığı televizyon programında konuşan Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanlığı da gerekli açıklamaları yaptı" dedi.

"SORUNU DİKKATLE ELE ALMAK GEREK"

Sorunun hem hukuki hem tedavi ayağı olduğunu kaydeden Ünal, "Her ikisini de dikkatle ele almak gerekiyor. Baktığınız zaman sorun pedofili sorunu mu, şiddet sorunu mu? Kişinin başka özelliklerinden kaynaklanan sorun mu" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Ünal, çocuk istismarıyla ilgili çalışmaya ilişkin soru üzerine, kendisinin bir baba olarak böyle bir vahşeti duyduğunda her insan gibi kanının donduğunu söyledi. Ünal, "Kaçınılmaz olarak bir an o anne ve babanın yerine kendinizi koyduğunuzda bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Bunun bir istismar olarak değerlendirilemeyeceğini, doğrudan vahşet olduğunu vurgulayan Ünal, "Özellikle son 3 olay doğrudan bir vahşet." diye konuştu.

Bu meseleyi bir kimlik, bir kültür ve bir inanç üzerinden değil, insan ve insanın sorunları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal, siyasilerin de bu tür meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmesinin son derece yanlış olduğuna işaret etti.

"BUNU CHP ÜZERİNDEN KONUŞAMAZSINIZ"

CHP'nin kongresine gelirken otobüste bir CHP'linin 14 yaşındaki bir çocuğa tacizi sonucunda tutuklandığı haberlerine değinen Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi bunu CHP üzerinden konuşamazsınız. Bu sorunu bir siyasi parti, bir kimlik, bir inanç üzerinden değil, toplumsal doku, sosyal yapı ve sosyal yapının sorunları üzerinden konuşabilirsiniz. İnanç, siyaset ve benzer şeyler üzerinden konuştuğunuz zaman sorunu çözemezsiniz, doğru tespit edemezsiniz. Meselenin hukuki, yani cezai yaptırımı ve müeyyidesi ayağı var, bir de tedavi ayağı var. Yani her ikisini de dikkatle ele almak ve değerlendirmek gerekiyor."

MECLİSTE KOMİSYON KURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz" açıklamasını anımsatan Ünal, TBMM'de cinsel istismar konusunda kurulan komisyonun sonuç raporunun da son derece önemli bulgular, veriler içerdiğini söyledi.

İlgili kanun maddesinde değişiklik olup olmayacağı sorusuna Ünal, "Kaçınılmaz olarak." yanıtını verdi.

Ünal, "Tamamen kaldırılması söz konusu mu?" sorusu üzerine ise "Teknik olarak meselenin hukuki düzenlemesi nasıl olacak, buna Adalet Bakanlığımızın yapacağı çalışmanın TBMM'ye gelmesiyle birlikte hemen hızlı bir şekilde bakacağız." dedi.

Kaynak: haberinburada