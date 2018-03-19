Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'le ilgili de konuşan Bozdağ şunları söyledi:

"TUZAKLAMALAR YAPMIŞLAR"

"Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütü kendisi çekilmedi, korktular ve kaçtılar"

"Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir."

"TERÖR DEVLETİ PROJESİNİ ÇÖKERTECEĞİZ"

"Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir."

Kaynak: haberinburada