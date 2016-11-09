

"ABD-Türkiye ilişkileri kişilerden bağımsızdır. Türkiye ABD ile olan ilişkilerini sürdümneye kararlıdırı. Seçim sonuçları ABD halkının tercihidir. ABD halkı kimi seçerse saygı duyarız."







BEKİR BOZDAĞ: AMERİKAN HALKI KENDİ İRADESİNİN YÖNLENDİRİLMESİNE 'HAYIR' DEDİ







ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'un kazanmasına hükümetten ilk değerlendirme Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi.







Bozdağ, "Gazete manşetiyle, anketlerle, televizyonlarla seçim kazanan kimse yok. Sonuçta oyu halk veriyor. Benim gördüğüm seçim stratejisi olarak Amerikan halkı kendi iradesinin yönlendirilmesine 'hayır' dedi diye düşünüyorum." dedi.







kaynak:haberler