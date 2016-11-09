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Hükümetten ABD seçimleriyle ilgili ilk yorum

HÜKÜMETTEN ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ İLK YORUM

Trump’ın ABD’de zaferini ilan etmesinin ardından Dışişleri’nden açıklama geldi: Seçim sonuçları ABD halkının tercihidir. ABD halkı kimi seçerse saygı duyarız.

Tarih : 09 Kasım 2016, 11:01
Puan Ver : Hükümetten Abd Seçimleriyle İlgili İlk Yorum(6/10)8


 "ABD-Türkiye ilişkileri kişilerden bağımsızdır. Türkiye ABD ile olan ilişkilerini sürdümneye kararlıdırı. Seçim sonuçları ABD halkının tercihidir. ABD halkı kimi seçerse saygı duyarız."



BEKİR BOZDAĞ: AMERİKAN HALKI KENDİ İRADESİNİN YÖNLENDİRİLMESİNE 'HAYIR' DEDİ



ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'un kazanmasına hükümetten ilk değerlendirme Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi.



Bozdağ, "Gazete manşetiyle, anketlerle, televizyonlarla seçim kazanan kimse yok. Sonuçta oyu halk veriyor. Benim gördüğüm seçim stratejisi olarak Amerikan halkı kendi iradesinin yönlendirilmesine 'hayır' dedi diye düşünüyorum." dedi.



 



kaynak:haberler










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