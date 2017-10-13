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Hükümet, Türk İş Adamları İçin Afrika Fonu Kuruyor

HÜKÜMET, TÜRK İŞ ADAMLARI İÇİN AFRİKA FONU KURUYOR

Hükümet, iş adamlarının Sahra Altı Afrika'daki yatırımlarını artırmak için düğmeye bastı. Gündemde Afrika Fonu var. Hedef, kıtada Türkler'in ekonomik varlığını artırmak.

Tarih : 13 Ekim 2017, 10:50
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Türkiye, komşu ülkelerde yaşanan siyasi dalgalanmalar nedeniyle alternatif pazar arayışına hız verdi. Dünyanın en bakir pazarları arasında yer alan Afrika'da Türk yatırımcıların etkinliğini artırmak için kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kuralları gereği bu ülkelere yatırımlarda Eximbank kredilerine ulaşmakta zorluk çeken işadamları için Türk hükümeti yeni bir formül arayışına girdi. Çin ve Hindistan modellerini inceleyen Türkiye, Afrika Fonu kurmak üzere çalışma başlattı.

YATIRIM TEŞVİKİ VERİLİYOR

Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Nesrin Bayazıt, "Çin ve Hindistan Afrika'da işadamlarının yolunu açmak için özel bir fon kurmuş ve bölgeye yapılan yatırımları bu fon üzerinden destekliyor. Türkiye'de de benzer bir proje üzerinde çalışıyoruz. İşadamlarımızın Afrika'ya yatırım yapması için yeni yöntem arayışımız var" dedi. Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi çalkantılardan dolayı pazarının daraldığını hatırlatan Bayazıt, alternatifler oluşturulması gerektiğini belirtti. Afrika'nın geleceği parlak bir pazar olduğuna dikkat çeken Bayazıt, kıtanın Türkiye için büyük bir potansiyel vaat ettiğini kaydetti. World Tourism Forum'un Gana'da düzenlediği Afrika Summit'te bir araya geldiğimiz Bayazıt, Türkiye'nin son 5 yıldır Afrika'da daha güçlü ve görünür hale geldiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Gana'nın yeni hükümetinin ocak ayında göreve geldiğini ve Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini anlatan Bayazıt, "Gana, Türkiye'yi önemli bir kalkınma ortağı olarak gördüğünü ve yatırım beklediğini her fırsatta dile getiriyor. Hükümetin seçim vaatlerinden biri her bölgede fabrika kurmaktı. Bu kapsamda Türk yatırımcıları davet ediyorlar" diye konuştu. Gana'da birçok alanda yatırım yapılabileceğinin altını çizen Bayazıt, şunları söyledi: "Gana Türkiye'den özellikle tarım, eğitim ve sağlıkta yatırım bekliyor. Hükümet arazi, altyapı ve vergi indirimi gibi teşvikler veriyor."

2 MİLYON İNSANA TEMİZ SU

Gana'da çok önemli Türk yatırımları olduğunu belirten Bayazıt, şunları anlattı: "Ülkenin en büyük sorunlarından biri enerji. Karadeniz Holding ve Aksa Enerji, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor. Arda Grup Eximbank desteğiyle ülkenin ilk su arıtma tesisini 165 milyon dolarlık yatırımla yaptı. Orta ve Doğu Gana'nın suyunu arıtacak tesisle 2 milyon insana temiz su sağlanacak. Gana'nın uluslararası havaalanını da MNG Holding yapıyor. Ayrıca Gana'nın en büyük camisi olan Akra Ulusal Cami de bir Türk Vakfı aracılığıyla yapılıyor. Türkiye burada varlığını güçlü bir şekilde hissettiriyor. Ancak bu potansiyeli daha da yukarı taşımalıyız."

FETÖ'YE KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ

Gana'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yürütülen mücadeleyle ilgili de bilgi veren Nesrin Bayazıt, "Mevhükümet bize, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini biliyoruz. Biz hiçbir zaman ülkenizi başka bir yapıya tercih etmeyiz. İlişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz' diyor. Mücadelemizi Gana Hükümeti'nin işbirliğinde yürütüyoruz" dedi.

HEDEF POTANSİYELİ BÜYÜTMEK

Nesrin Bayazıt, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası çerçevesinde Sahra Altı Afrika'da açılan Sierra Leone ve Liberya büyükelçilik görevini de üstleniyor. Bayazıt, "Liberya ile 74 milyon dolar, Sierra Leone ile ise 45 milyon dolar civarında ticaret hacmimiz var. Hedefimiz bu rakamları daha ileri taşımak" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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