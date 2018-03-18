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Hükümet tefecilere ceza yağdırdı

HÜKÜMET TEFECİLERE CEZA YAĞDIRDI

Vergi Denetim Kurulu tarafından geçen yıl, tefecilik yaptıkları belirlenen mükelleflere 1,4 milyon lira, komisyon karşılığı sahte fatura düzenledikleri tespit edilen mükelleflere de 260 bin lira ceza kesildi.

Tarih : 18 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Hükümet Tefecilere Ceza Yağdırdı(9/10)5

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı verilerine göre, Kurum, geçen yıl organize vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kamuyu zarara uğratanlara, vergi kayıp ve kaçağına yol açanlara göz açtırmadı.

518 MÜKELLEF VERGİ İNCELEMESİNE SEVK EDİLDİ

Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı'nca, tefecilik faaliyetleri nedeniyle vergi kayıp ve kaçağına neden oldukları değerlendirilen 518 mükellef vergi incelemesine sevk edildi. Bu kapsamda incelemesi tamamlanan mükelleflere 1 milyon 362 bin 151 lira ceza kesildi.

Komisyon karşılığında sahte belge düzenleyen ve bu sahte belgelere dayanarak KDV iadesi talep ettiği değerlendirilen 804 mükellef de vergi incelemesine sevk edildi.

SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERE 1,6 MİLYON LİRA CEZA

Bu kapsamda geçen yıl incelemesi tamamlanan mükelleflere 258 bin 237 lira ceza uygulandı.

Böylece tefecilik faaliyeti ve komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan mükelleflere toplam 1 milyon 620 bin 388 lira ceza verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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