HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KURTULMUŞ MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI: VARSA ÖNERİNİZ GETİRİN
Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Tartışılan cinsel istismar düzenlemesinin bir af olmadığını belirten Kurtulmuş'un açıklamalarınnı satır başları şöyle:
2018 yılında tüm tohumlar sertifikalı olacak.
Okullarımızın emniyetinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız birlikte çalışıyor. Güvenli okul projesi çerçevesinden bütün okullarımızın yani 54 bin 500 okulun çevresi gözetlenecektir.
YERLİ VERİ MERKEZLERİ
Veri merkezlerinin Türkiye'de oluşturulma projesi. Verilerimizin yüzde 70'i yurtdışında toplanıp dağıtılıyor. Bu veri güvenliği için tehlikelidir. Bu proje hızlandırılacaktır. Yerli, milli yazılımın güçlenmesi bakımından Türkiye'nin teknolojik altyapısına katkı sağlayacaktır. Ciddi bir istihdam da ortaya çıkacaktır.
kaynak:milliyet
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