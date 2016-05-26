

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65. Hükümet Programı'nın ekonomi ayağına 'yatırım, istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme, gelir dağılımı iyileştiren sosyal politikalar' damgasını vurdu. Program'da, ev alana kredi desteği, emeklilerin ev sahibi yapılması, kıdem düzenlemesi, nükleer ve 5G yatırımları, altyapı yatırımları gibi önemli başlıklar yer alıyor:







BÜYÜME 5 EKSENE OTURTULDU: Büyüme stratejisi, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde 5 eksene oturuyor.







EMEKLİ EV SAHİBİ OLACAK: Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması sağlanacak. Toplum yararına programlarda ailesinde çalışanı olmayana öncelik verilecek. Bu programa mesleki eğitim boyutu katılacak.







EV ALANA KREDİ DESTEĞİ: Konut kredilerinde vergi istisnası ve muafiyetleri, sosyal ve ekonomik amaçlar dikkate alınarak gözden geçilecek. Lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarının alımını caydırıcı vergilendirme yapılacak.







KIDEMDE KARARLILIK: Kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflarla görüşülerek, çalışanın hak ve hukuku gözetilerek çözüme kavuşturulacak.







PRİMDE KOLAYLIK: Özellikle kısmi süreli çalışanların, Genel sağlık Sigortası ile ilgili ek ödeme sorunları çözülecek.







İŞ HAYATINA ATILAN KADINA DESTEK: Kadın istihdamına yönelik teşviklerinin sürdürülebilirliği sağlanacak ve uygulamaya konulacak Kadın Girişimciliği Programı ile kadınların iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacak. Programla kadın istihdamının arttırılması ve ilk kez iş hayatına adım atacak kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini gözeten kolaylaştırıcı tedbirlerin uygulanması öngörülüyor. Ayrıca kız çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için ilave teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacak. Kadınlara yönelik mevzuat, ilgili tarafların görüşleri alınarak gözden geçirilecek.







GIDA ARTIŞINA FREN: Fiyat istikrarını bozan mikro-sektörel sorunların üzerine kararlılıkla gidilecek. Gıda enflasyonuyla etkin mücadele etmek üzere kurulan Gıda Komitesi yeniden yapılandırılacak.







Tasarrufların artırılması için hane halkı ve firmalara teşvikler verilecek. Yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik tasarrufları desteklenecek. Özel sağlık sistemlerinin gelişmesi teşvik edilecek.







DEV PROJELERE DEVAM: KOBİ'lerin borsaya açılma faaliyetleri desteklenecek. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı işletme sayısı artırılacak, Girişim Sermayesi Fonları yaygınlaştırılacak. Kalkınmaya ivme katacak yüksek katma değerli alanlara odaklanılacak. İmalat sanayiinde yenilikçi, ileri teknolojili sektörlere dayalı dönüşüm gerçekleştirilecek. Mevcut demografik yapı da dikkate alınarak istihdam imkanlarını artırıcı emek yoğun geleneksel sektörler geliştirilecek.







4.5G mobil elektronik haberleşme hizmetleri yaygınlaştırılacak. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları desteklenecek.







Nükleer enerjide iki santrale ek olarak görüşmeleri yürütülen 3'üncü santralin yapımına bu dönemde başlanacak.







Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik sektörler teşvik edilecek. Enerji sektöründe girdi mahiyetindeki yüksek katma değer sağlayacak hedef ürünler listesi çıkarılacak. Bunların üretimine yönelik yatırımlar desteklenecek. Elektrikli araçlar için prototip batarya üretilecek...