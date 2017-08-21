Hükümet, yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi için son zam teklifini sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklif ettiklerini açıkladı.

SÜREÇ SAAT 24.00'DE SONUÇLANACAK

Bakan Sarıeroğlu, saat 24.00'e kadar sürecin olumlu sonuçlanmasını umduğunu belirtti. 4. dönem toplu görüşmelerinde yasal süre bugün sona eriyor.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde, hükümet 14 Ağustos'ta 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkından oluşan teklifte bulunmuştu.

Hükümet ile memur sendikalarının zam oranında anlaşamaması halinde zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek.

MEMUR-SEN BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

- Toplu sözleşme sürecimizin son gününde saatler kaldı sürecin sonuçlanmasına. Önemli bir aşamaya geldiğini görüyorum. İlk teklife bütün hizmet kollarımızla birlikte kapalıyız kartonuyla tepkimizi ortaya koyduk. Süreç Bakanımızın da ifade ettiği gibi takvim adım adım işledi.

- Kamuda çok fazla sorun var. Bu süreci hepimiz adım adım izliyoruz. Bizim bu toplu sözleşmede de bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bu çözüm mekanizmalarının yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha süreç ispat etmiştir.

- Mesajlar yoluyla verilmeye çalıştı teklifler. Bizim bu konuya ilişkin bir cümle kurmamız mümkün olmadı. Bize mesaj değil rakam lazım diyerek tepkimizi ortaya koyduk. Bugün ifade edilen teklif elimize kalemi veriyor ama mürekkebi koymuyor.

"MİLLETİN ADAMI CEVAP VERSİN ÇAĞRIMIZ CEVAP BULMADI"

- Bize zammı enflasyon canavarı değil, toplu sözleşme masası versin çağrımız karşılık bulmuştur. Milletin adamı versin kısmı karşılık bulmamıştır. Biz de bir adım atacağız. Bütün reflekslerimizi eksiksiz yansıttık. Bu teklif sonrası konuyu bütün boyutuyla değerlendireceğiz ve ayrıca bir teklif sunacağız. Her 2 taraf için de imza altına aldığımız toplu sözleşmenin altında olmayı çok doğru bulmuyoruz. Kamu işveren heyeti de düşünmesin diyoruz.

- Ne beklediğimizi anlatmakta güçlük çekmedik bugüne kadar. Bir tek amacımız var. Üzüm yemek... Bağcı dövmek gibi derdimiz olamaz. Söz konusu ülkeyse gerisi teferruattır deriz. Ülkeye zarar verecek bir şey bizim tarafımızdan arzulanmaz. Bütün bu çerçevede değerlendirmemizi yapıp bize ait uzlaşma eşiğini de belirterek konferasyonumuzla istişaremizi tamamladıktan sonra.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Türkiye Kamu-Sen ise 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.

HAKEM KURULU NEDİR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya daire başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye, Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye, en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye, üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye ve sendikalarca belirlenen en az doçent unvanını taşıyan yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanıyor. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılıyor.

Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alıyor. Üyeler, çekimser oy kullanamıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını veriyor. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. Kararlar taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildiriliyor ve Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Kaynak: haberinburada