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HÜKÜMET, KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKARKEN İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI


Hükümet, Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkarken İzin Belgesi Alma Zorunluluğunu Kaldırdı
Tarih : 30 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Hükümet, Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkarken İzin Belgesi Alma Zorunluluğunu Kaldırdı(6/10)2

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile alınan tedbirlerden biri olan kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken istenen "Yurt dışına çıkmasında bir sakınca yoktur" belgesini 15 Kasım'dan itibaren almak zorunda olmayacaklar" dedi.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından ilgili bölüm:

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu.

Ayrıca yakınları da böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar.

15 KASIM'DAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

Kamu görevlisiyle ilgili bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır.

BELGE GEREKMİYOR ANCAK İZİN GEREKİYOR

Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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