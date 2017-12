Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 3 yıldır muhtarlık görevini yürüten ve Bağlar'ın 'Hükümet Kadın'ı olarak bilinen 45 yaşındaki Dilek Demir, başta terör mağduru olmak üzere dezavantajlı kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

6 ERKEK RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Bağlar ilçesine bağlı 20 bin nüfuslu Muradiye Mahallesinde, 2014 yılında girdiği muhtarlık seçimlerinde 6 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçilen 4 çocuk annesi Dilek Demir, mahallenin sorunlarıyla ilgilenmenin yanı sıra çeşitli projeleri de hayata geçiriyor.

KADINLARIN TAKDİRİNİ TOPLUYOR

Demir, özellikle kadınlara yönelik projeleri ile mahalledeki kadınların takdirini topluyor. Başta terör mağduru olmak üzere dezavantajlı kadınlara yönelik çalışmalar yürüten, terör ve şiddet göre kadınlara destek sağlayan Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle de mahalledeki 500 kadına yönelik Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Demir'in girişimleriyle daha önce futbol maçına gitmeyen 150 kadını da maç izlemeye götürecek.

ESKİDEN LAKABI DA MUHTARMIŞ

Dilek Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtar olmadan önce mahallelinin kendisini "girişken" ve "tuttuğunu koparan" biri olarak gördüğü için "muhtar" lakabı taktığını söyledi.

Mahalledeki kadınların kendisine çok büyük destek verdiğini belirten Demir, çevrenin de etkisiyle seçimlere girerek muhtar olduğunu anlattı.

SEÇİM DÖNEMLERİNDE FOTOĞRAFLARINI YIRTMIŞLAR

Seçim döneminde birçok zorlukla karşılaştığına dikkati çeken Demir, şöyle konuştu: "Seçim döneminde fotoğrafımı asıyorduk ama yırtıyorlardı. Fotoğrafıma bıyık resmi yapıyorlardı. Bazı kadınlar bana 'git evinde otur sen neden muhtar olacaksın. Kadından muhtar mı olur?' diyordu. Yine de yılmadım. Mahalleli bana 'yürü abla, bakma kimsenin sözüne. Biz seninleyiz' diyorlardı. Ben de Demet Akbağ'ın oynadığı Hükümet Kadın filmi ile Belkıs Akkale'nin oynadığı Sultan filmindeki muhtar kadından esinlenip güç aldım. Azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz."

"İNSANLARA ANNE SICAKLIĞIYLA YAKLAŞIYORUM"

İnsanlara bir "anne sıcaklığı" ile yaklaştığını anlatan Demir, mahallede özellikle kadınların kendisine rahatlıkla sıkıntılarını dile getirdiğini ifade etti.

Demir, daha önce mahalledeki cadde, asfaltlar ve kaldırımların kötü durumda olduğunu, dilekçe vererek, bu sorunları belediye aracılığıyla çözdüğünü aktardı.

150 KADINI FUTBOL MAÇINA GÖTÜRECEK

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yetim çocukları olan yaklaşık 500 kadına aracı olarak sosyal hizmet maaşı bağlattık. Kadınlarımız sürekli evde çocuklarıyla birlikteler. 500 kadını belediyelerimizin yardımıyla bir proje dahilinde Eğil gezisine götürdük. Onlara feribot turu yaptırdık. Çocukların yüzündeki tebessüm görülmeye değerdi. İnşallah onları Şanlıurfa ve Mardin'e de götürmeyi düşünüyorum. Kadınlar ilk defa maça götüreceğim. 150 bilet temin ettik. Onun için de büyük talep var, herkes gelmek istiyor."

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARA DESTEK OLDU

Vatandaşlardan herhangi bir olumsuz tepki görmediğini belirten Demir, mahallede şiddete uğrayan kadınlara da yardımcı olduğunu, sosyal hizmet uzmanlarıyla irtibata geçerek, onları kalabilecekleri yerlere yerleştirdiklerini vurguladı.

"ANNELERİN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİR"

Her mahalleye bir kadın eli değmesi gerektiğine işaret eden Demir, "Bir kadının isteyip de başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Erkekler de bu işi yapsın ama daha çok kadınlar yapsın. Her mahallenin bir 'Dilek' annesi olması lazım. Annelerin elinin değdiği her yer güzelleşir, mis gibi kokar." dedi.

Demir, mahalleye oyun sahası ve çocuk parkı yapılması için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Mehmet Kargı da Demir'in çok başarılı bir muhtar olduğunu, vatandaşlara yakınlığı ve herkese yardımcı olmasıyla tanındığını söyledi.Kargı, "Gerçekten takdir edilecek bir muhtar. Çalışmalarından çok memnunuz. Mahalledeki bazı sokak lambaları onun eseridir. Çalışan insanlar devamlı takdir edilir. Herkes ona destek veriyor ve memnun kaldığını söylüyor." dedi.

"İLK DEFA MAÇA GİDECEĞİM"

Muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getiren Refiye Yıldız ise özellikle kadınlara yönelik çalışmalarının sevindirici olduğunu anlattı.Yıldız, "Her dediğimizi gece gündüz demeden yapıyor. Bizi gezilere götürüyor. Beraber maça gideceğiz. Daha önce statta maça gitmemiştim, ilk defa gideceğim. Her yerde muhtarımızla beraberiz. Muhtarımız bizi ziyaret edip her şeyimizle ilgileniyor. Her ihtiyacımızda yanımızda oluyor. Elektriğimiz gitse, su faturamızda sıkınta çıksa hep yanımızda oluyor. Bütün mahalleli ondan memnun. Her yere eli uzanıyor." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞIMIZ GİBİ"

Vatandaşlardan Vesile Bakır, kadın olan muhtarlarının yanında çok rahat olduklarını, muhtarları sayesinde ilk defa maça gitmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Onun yanında her türlü derdimizi anlatabiliyoruz. Ondan çekinmiyoruz. Arkadaşımız gibi, herkesin yardımına yetişiyor. Elinden geleni yapıyor, gelenleri boş çevirmiyor." diyen Bakır, muhtarlarına destek verdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: haberinburada