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Hükümet, Esnafın Elini Rahatlatan Adımlar Atacak

HÜKÜMET, ESNAFIN ELİNİ RAHATLATAN ADIMLAR ATACAK

Hükümet, AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atacak.

Tarih : 08 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Hükümet, Esnafın Elini Rahatlatan Adımlar Atacak(7/10)3

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, ticari hayatta yeni bir sayfa açacak önemli bir hamleye daha hazırlanıyor. AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş merkezlerinde esnafa yer ayrılmasına ilişkin düzenleme yaptıklarını anımsatarak, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Sabah'ın haberine göre, Bakan Tüfenkci, esnaf, çiftçi, üretici örgütlerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Böylece daha fazla üretim ve yatırım yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkâr tanımının günün gereklerine uygun şekilde revize edilmesi için çalışma grubu oluşturduk" dedi.

İŞTE ESNAF İÇİN YAPILACAKLAR

AVM kiralarında esnafa pozitif ayrımcılık.

Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak.

Ticareti etkileyen ulaşım sorunu çözülecek.

Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.

E-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak.

İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.

Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek.

Esnafın faizcilerin eline düşmesine izin verilmeyecek, finansman desteği sürecek.

Kargo hizmetleri, belli ücretlerde destek sağlanacak.

Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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