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HÜKÜMET DUYURDU! TERÖRİSTBAŞININ İADE TALEBİ ÇEKYA'YA İLETİLDİ


Hükümet duyurdu! Teröristbaşının iade talebi Çekya'ya iletildi
Tarih : 26 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Hükümet Duyurdu! Teröristbaşının İade Talebi Çekya'ya İletildi(8/10)4

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in iade talebini içeren dosyayı Çekya'ya iletti." bilgisini verdi.

İşte Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İADE TALEBİ ÇEKYA'YA İLETİLDİ"

"Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."

"ATEŞKES KARARI ZEYTİN DALI HAREKATI'NI ETKİLEMEZ"

Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.

"SEFER GÖREV EMRİ İÇİN ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

"İSTEYEN PARTİ İSTEDİĞİYLE İTTİFAK YAPABİLİR"

Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur."

"BBP İTTİFAKTA YER ALACAK"

Bozdağ, Büyük Birlik Partisinin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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